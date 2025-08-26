بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال.. 213 مليون عملية نقاط بيع بالمملكة في أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 17 - 23 أغسطس 2025م, (213.176.000) عملية، بقيمة (13.407.434.000) ريال، مقابل (13.471.640.000) ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في النقل (5.201.000) بقيمة (972.183.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (9.072.000) بقيمة (793.936.000) ريال، وعدد العمليات في المطاعم والمقاهي (52.811.000) بقيمة (1.547.194.000) ريال، وعدد العمليات في المخبوزات والحلويات (4.577.000) بقيمة (194.420.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق (779.000) بقيمة (272.119.000) ريال، وعدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (48.937.000) بقيمة (1.780.739.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات (8.338.000) بقيمة (1.016.470.000) ريال، وعدد العمليات في الثقافة والترفيه (3.408.000) بقيمة (351.098.000) ريال.

ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية إلى (13.883.000) بقيمة (933.763.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.463.000) بقيمة (159.163.000) ريال، وعدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية (2.365.000) بقيمة (448.257.000) ريال، وعدد العمليات في مواد البناء والتعمير (2.239.000) بقيمة (389.293.000) ريال، ووصلت العمليات في المجوهرات إلى (243.000) بقيمة (268.493.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (3.055.000) بقيمة (124.258.000) ريال، وعدد العمليات في التعليم (270.000) بقيمة (1.032.713.000) ريال.

وبلغ عدد العمليات في المنافع والخدمات العامة (660.000) بقيمة (43.199.000) ريال، ووصل عدد العمليات في محطات الوقود إلى (16.833.000) بقيمة (936.402.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في خدمات غسيل الملابس (2.634.000) بقيمة (45.802.000) ريال، وعدد العمليات الأخرى (36.409.000) بقيمة (2.097.932.000) ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (69.546.000) بقيمة (4.904.817.000) ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (8.263.000) بقيمة (495.666.000) ريال، ووصل عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة إلى (8.338.000) بقيمة (491.266.000) ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (4.336.000) بقيمة (233.896.000) ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في حائل (3.552.000) بقيمة (191.082.000) ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في أبها (3.907.000) بقيمة (220.486.000) ريال، ووصل عدد عمليات نقاط البيع في بريدة إلى (4.836.000) بقيمة (318.238.000) ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4.321.000) بقيمة (411.396.000) ريال، ووصل عدد عمليات نقاط البيع في الدمام إلى (8.577.000) بقيمة (671.800.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (24.425.000) بقيمة (1.770.840.000) ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (18.318.000) بقيمة (808.148.000) ريال.