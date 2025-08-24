توقعت إحدى الجمعيات المتخصصة في إدارة المرافق نمو سوق إدارة المرافق في السعودية من 39.4 مليار دولار في 2024 إلى 52.5 مليار دولار في 2029.وأوضحت الجمعية في ورقة بحثية، بحسب ما نشره موقع «العربية. نت»، أن سوق إدارة المرافق في المملكة ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 5.9%، مدفوعاً بمشاريع كبرى ضمن رؤية 2030 تشمل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، إلى جانب إكسبو 2030، ومطار الملك سلمان الدولي.يأتي ذلك، فيما انطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2025 أمس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من جمعية إدارة المرافق السعودية، وذلك تحت شعار «ذكاء المرافق».ويستمر الحدث حتى 26 أغسطس الجاري، وسط حضور دولي واسع، ورعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل. ويسجل هذا الحدث مشاركة أكثر من 126 جهة محلية ودولية من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى أكثر من 100 متحدث وخبير عالمي؛ ما يجعله محطة رئيسية لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز المستجدات في إدارة المرافق. ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر فرصة لتعزيز التكامل بين مختلف الجهات، ودعم تبادل الرؤى والتجارب الناجحة على المستويين المحلي والعالمي.