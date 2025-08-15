تستعرض HONOR نموها السريع وابتكاراتها الرائدة في القطاع وتقنياتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع توسيع نظامها البيئي من خلال إطلاق الجهازين الجديدين: HONOR Magic Pad 3و HONOR MagicBook Art 14 2025.

أعلنت شركة HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، عن نقلة نوعية في تجربة الهواتف القابلة للطي من خلال إطلاق هاتفها المنتظر HONOR Magic V5، الهاتف القابل للطي بتصميم أذكى، أنحف، وأقوى.

وجاء الكشف عن الهاتف خلال حفل فاخر أقيم في أتلانتس ذا رويال في دبي، حيث تم أيضًا الإعلان عن الجهاز اللوحي الجديد HONOR Magic Pad 3، والكمبيوتر المحمول HONOR MagicBook Art 14 2025، مما يعكس التوسع المستمر في نظام HONOR المتكامل للأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.





تحت شعار «كشف إمكانيات جديدة»، تميز الحدث بمناطق تجربة تفاعلية عرضت سيناريوهات واقعية مثل السفر، ومتانة الأجهزة، وتجارب المستخدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ابتكارات HONOR في مجال التصنيع الذكي.

وشهد الحدث حضور عدد كبير من وسائل الإعلام والمؤثرين وقادة الصناعة وعشاق التكنولوجيا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، للاطلاع على التزام HONOR بدفع حدود التكنولوجيا وتجربة المستخدم إلى آفاق جديدة.

رحلة HONOR لتسريع النمو وفتح آفاق جديدة

استهلت بيني دياو، الرئيسة التنفيذية للتسويق في HONOR لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حفل الإطلاق بترحيب حار بالحضور، مؤكدة على الفلسفة الأساسية للشركة: «ابتكار إمكانيات جديدة مع وضع المستخدم دائمًا في المقام الأول». وقد ساهم هذا النهج في جعل HONOR العلامة التقنية الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة تفوق 83%، وهو إنجاز لم تحققه أي علامة تجارية أخرى للهواتف الذكية في المنطقة. كما تضاعفت شحنات الهاتف القابل للطي HONOR Magic V3، بينما شهدت سلسلة HONOR 400 Series نموًا بنسبة 200%، مما يدل على تزايد إقبال المستخدمين على تقنيات HONOR.





بدافع من الابتكار ومن خلال خطة HONOR Alpha، تواصل العلامة رحلتها في التحول من صانع هواتف ذكية إلى رائد عالمي في أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال بناء منصة مفتوحة وشاملة بالتعاون مع شركاء الصناعة. وتتجاوز طموحات HONOR حدود التكنولوجيا، حيث تنخرط أيضًا في مجالات الثقافة والألعاب والإبداع من خلال فعاليات كبرى مثل AfricaCom وLEAP، بالإضافة إلى شراكات مع Porsche Design ومتحف اللوفر أبوظبي.

لطالما سعت HONOR إلى جعل الهواتف القابلة للطي جزءًا من الحياة اليومية، وقد كانت سبّاقة في تقديم تصاميم فائقة النحافة، بدءًا من HONOR Magic V2 بسماكة 9.9 مم وصولًا إلى HONOR Magic V5 بسماكته الثورية البالغة 8.8 مم[1]. لكن النحافة وحدها لا تكفي، فهاتف HONOR Magic V5 يعالج أيضًا أهم اهتمامات المستخدمين من حيث الحجم، وعمر البطارية، والمتانة، وجودة التصوير الفوتوغرافي.

تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس

خلال الحدث، أعلنت إيما براين، المحكّمة الرسمية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أن هاتف HONOR Magic V5 قد حطم رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في فئة «أثقل وزن يتم رفعه بواسطة هاتف قابل للطي معلق»، مما يسلّط الضوء على قوة الهاتف الفائقة، ومتانته، وتصميمه الابتكاري.





وقدّمت إيما براين الشهادة الرسمية إلى السيد إنغمار وانغ، رئيس HONOR في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي علّق قائلًا:

"هذا الإنجاز يعني لنا الكثير، ليس فقط لأننا سجلنا رقمًا قياسيًا، بل لأنه يعكس مدى المتانة والجودة الاستثنائية لهاتف HONOR Magic V5". وأضاف: «منذ البداية، كانت المتانة من أولوياتنا في تطوير هذا الجهاز، ضمن سعينا لابتكار آفاق جديدة في تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي».

تم تصميم الهاتف ليكون قويًا ومتينًا، حيث يتميز بمفصلة HONOR Super Steel التي تم اختبارها لتحمل 500,000 عملية طي، وقادرة على رفع وزن يصل إلى 100 كيلوجرام تحت ظروف مراقبة. كما يمتاز الهاتف بمقاومة الغبار والماء وفق تصنيفي IP58 وIP59، بالإضافة إلى درع NanoCrystal Shield المقاوم للخدوش بنسبة 15 مرة أكثر من الزجاج العادي.

إمكانيات جديدة في التصوير على الهواتف القابلة للطي

تتميز كاميرا الهاتف بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل توفر تفاصيل ووضوحًا استثنائيين في مختلف سيناريوهات التصوير، وتتفوق بشكل خاص في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث تنتج صورًا حادة ونابضة بالحياة. كما يمتلك الهاتف ميزة AI Super Zoom التي تسمح بالتكبير حتى 100 مرة [2]— وهي الأفضل في فئة الهواتف القابلة للطي — دون فقدان جودة الصورة، مما يمكّن المستخدمين من التقاط صور مذهلة للأهداف البعيدة بأقصى وضوح.

الهاتف القابل للطي الذكي الذي يواكب نمط الحياة النشط

شاركت نوف عمر، الطيارة الإماراتية ولاعبة منتخب الإمارات للبادل تنس، كيف يلبي هاتف HONOR Magic V5 احتياجات نمط حياتها المزدحم وغير المتوقع بشكل مثالي. وأشادت بتصميمه النحيف والخفيف الوزن، الذي يسمح لها بوضعه بسهولة في حقيبة الرياضة أو جيب الزي الرسمي الخاص بها.





كما سلطت نوف الضوء على ميزة [3]Magic Sidebar الذكية التي تتكيف مع احتياجاتها، مقدمة اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بناءً على ما تقوم به في الوقت الحقيقي. وأكدت أيضًا على قدرة الهاتف على تعدد المهام بسلاسة وعمر البطارية الموثوق به، مما يمكنها من مواكبة أيامها الطويلة بنجاح.

ميزة Magic Sidebar[4]: اقتراحات ذكية بالذكاء الاصطناعي بناءً على ما تقوم به

ميزة Magic Sidebar في هاتف HONOR Magic V5 هو أداة ذكية وواعية بالسياق تتكيف مع ما تقوم به في الوقت الفعلي. مُدمجة بسلاسة على حافة الشاشة، تقدم اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل AI Summary وAI Subtitles وAI Writing. من خلال تقديم الأدوات المناسبة في اللحظة المناسبة، يعمل Magic Sidebar على تبسيط سير العمل، وتعزيز تعدد المهام، وجعل المهام اليومية أسرع وأكثر إنتاجية.

[5]Google Gemini، تسأل—ومساعدك الذكي يجيب

يرتقي هاتف HONOR Magic V5 بالإنتاجية إلى مستوى جديد مع Google Gemini. يأتي Gemini مُثبتًا مسبقًا على الهاتف، ويساعد المستخدمين في التخطيط، والكتابة، والتعلم، وتنظيم المهام اليومية بكل سهولة.

ولجعل الوصول إلى Gemini أكثر سهولة وذكاءً، توجد طريقة تفاعل جديدة تُسمى:”Tap Tap”[6]، حيث يمكن للمستخدم ببساطة النقر مرتين على ظهر الهاتف لإطلاق Gemini فورًا — دون الحاجة إلى الضغط المطول على زر التشغيل أو فتح أي تطبيق.





إمكانيات جديدة في الأداء وعمر البطارية

خلال الحدث، أعرب كريس باتريك، النائب الأول للرئيس والمدير العام لقسم الهواتف المحمولة في Qualcomm Technologies، عن حماسه تجاه الإنجاز الأخير لشركة HONOR مع إطلاق HONOR Magic V5 قائلاً: "هاتف HONOR Magic V5، المدعوم بمنصة Snapdragon 8 Elite Mobile، مصمم بشكل فريد لإطلاق الإمكانات الكاملة لتجارب الذكاء الاصطناعي، مما يرتقي بالإنتاجية المحمولة إلى آفاق جديدة ويعيد تعريف الأداء الفاخر".

ومن الجدير بالذكر أن HONOR Magic V5 يأتي بأكبر بطارية[7] في فئة الهواتف القابلة للطي، بسعة 5,820 مللي أمبير، ومبنية بتقنية السيليكون-كربون بنسبة سيليكون أعلى بـ15% لتحقيق كفاءة طاقة أكبر. توفّر هذه البطارية طاقة تدوم طوال اليوم، إلى جانب دعم HONOR SuperCharge السلكي بقدرة 66 واط، واللاسلكي بقدرة 50 واط.

الاتصال السلس ضمن النظام البيئي مع HONOR Share

تجعل HONOR تجربة التفاعل مع الأجهزة أكثر سلاسة من أي وقت مضى من خلال [8]HONOR Share، وهي تقنية لنقل الملفات ومزامنتها عبر مختلف الأنظمة. باستخدام HONOR Share، يمكن للمستخدمين الاتصال الفوري، ومشاركة المحتوى، ومزامنته ليس فقط بين أجهزة HONOR، بل أيضًا عبر أنظمة iOS وAndroid وWindows وMac — دون الحاجة إلى كابلات أو تطبيقات أو حتى اتصال بالإنترنت.

توسيع النظام البيئي: HONOR Magic Pad 3و HONOR MagicBook Art 14 2025

إلى جانب HONOR Magic V5، تواصل HONOR توسيع نظامها البيئي للأجهزة الذكية مع جهاز HONOR Magic Pad 3 القوي وHONOR MagicBook Art 14 2025 المصمم للإنتاجية والاتصال السلس.

جهاز HONOR Magic Pad 3 اللوحي يتميز بشاشة HONOR Eye Comfort مقاس 13.3 إنش وبمعدل تحديث 165 هرتز، مصممة لتقليل إجهاد العين مع تقديم صور سلسة وواضحة. يعمل الجهاز بمنصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة، ومزود بـ 8 مكبرات صوت تدعم تقنية HONOR Spatial Audio، ليقدم تجربة وسائط متعددة غامرة.

يحتوي الجهاز على بطارية HONOR Silicon-Carbon كبيرة بسعة 12,450 مللي أمبير، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد. ويأتي بتصميم نحيف جدًا بسماكة 5.79 مم ووزن خفيف يبلغ 595 جرامًا، مما يجعله سهل الحمل والتنقل. كما يدعم الجهاز تقنية HONOR Share، التي تتيح نقل الملفات الفوري عبر أجهزة iOS وAndroid وأجهزة HONOR الأخرى لتوفير اتصال سلس.

أما جهاز الكمبيوتر المحمول HONOR MagicBook Art 14 2025، فيجمع بين قابلية الحمل والأداء القوي. حيث يزن الجهاز فقط 1 كجم ويبلغ سمكه 1 سم فقط، ويتميز بشاشة HONOR Eye Comfort الرائدة في الصناعة وسطوع يصل إلى 1600 نت، مما يوفر صورًا حيوية ويحمي العينين أثناء الاستخدام لفترات طويلة. تم تصميم HONOR MagicBook Art 14 2025 ليحافظ على إنتاجية وراحة المستخدمين، سواء أثناء العمل عن بُعد، أو بث المحتوى، أو تنفيذ مهام متعددة أثناء التنقل.





الألوان، السعر، والتوفر

يتوفر هاتف HONOR Magic V5 للحجز المسبق بمجموعة من الألوان الأنيقة، تشمل الذهبي الفجر، الأبيض العاجي، والبني المائل إلى الأحمر، والأسود — وذلك بسعر الحجز المسبق المميز 1799 دولارا.

يتوفر جهاز HONOR Magic Pad 3 باللون الرمادي وبسعر 799 دولارا خلال فترة الحجز المسبق.

أما جهاز HONOR MagicBook Art 14 فيتوفر بسعر 1699 خلال فترة الحجز المسبق.

ستتوفر عروض مميزة وهدايا قيمة بحسب كل بلد

نبذة عن HONOR

تُعد HONOR شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلتزم بإحداث ثورة في طرق التفاعل بين الإنسان والجهاز، بهدف ربط منظومة الذكاء الاصطناعي بكافة فئات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده. وتسعى الشركة إلى كسر الحواجز الصناعية من خلال التعاون المفتوح والسلس، لتأسيس منظومة تشاركية قائمة على تبادل القيم مع شركاء القطاع.

ومن خلال محفظة منتجات مبتكرة تشمل هواتف الذكاء الاصطناعي، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها، تهدف HONOR إلى تمكين كل إنسان من احتضان العالم الذكي الجديد والانطلاق بثقة نحو المستقبل.