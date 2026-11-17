تراجعت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام متأثرة بارتفاع الدولار وتوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع الفائدة الشهر المقبل.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3848.51 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025 عند 3830 دولارًا.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.9% لتسجل عند ختام التعاملات 3853 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.7% إلى 46.91 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ أواخر أكتوبر 2025.

ونزل البلاتين 3.2% إلى 1445.59 دولارًا، وتراجع البلاديوم 3% إلى 971 دولارًا.