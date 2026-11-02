عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم (الإثنين)، إذ تراجع خام برنت بأكثر من 4%، وسط ترقب الأسواق نتائج المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، التي دخلت يومها الثالث على التوالي.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2027 بنسبة 4.42%، بما يعادل 5.01 دولار، إلى 108.46 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «نايمكس» تسليم ديسمبر بنسبة 4.37%، أو 4.55 دولار، إلى 99.60 دولار للبرميل.



وجاءت التراجعات عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي أكد فيها أن الرئيس دونالد ترمب يفضّل إنهاء الحرب مع إيران عبر المسار الدبلوماسي، رغم استعداد واشنطن لاستخدام القوة العسكرية.



وفي المقابل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط، في ظل تصاعد المخاطر المحيطة بإمدادات الطاقة، مشيراً إلى احتمال وصول خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل بحلول عام 2027، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.



وتزامنت خسائر النفط مع قرار تحالف «أوبك بلس»، أمس (الأحد)، الإبقاء على أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق بعدم إدخال تعديلات إضافية على السياسة الإنتاجية قبل العام القادم.