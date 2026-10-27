ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الثلاثاء)، بدعم من انخفاض أسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4051.78 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى عند 3987.14 دولارًا للأوقية.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.69% إلى 4066.40 دولارًا للأوقية.

ويأتي صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بينما تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط ترقب لأي إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 54.37 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 1531.95 دولارًا، فيما تراجع البلاديوم 1.4% إلى 1035 دولارًا للأوقية.