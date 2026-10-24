توقع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن يشهد العالم توسعاً كبيراً في استخدام الطاقة النووية خلال العقود القادمة، مع إمكانية ارتفاع القدرة العالمية لتوليد الكهرباء من المصادر النووية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية بحلول عام 2060، مدفوعةً بتزايد الطلب على الكهرباء والتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح غروسي، خلال تقديم التقرير السنوي للوكالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، (الجمعة) (23 أكتوبر)، أن تزايد الاعتماد على الكهرباء ورغبة شركات التقنية في الحصول على إمدادات موثوقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية يدفعان مزيداً من الدول إلى تعزيز استثماراتها في الطاقة النووية.

الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على الكهرباء

وأشار غروسي إلى أن التوسع في مراكز البيانات المستخدمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء تنامي الاهتمام بالطاقة النووية، إلى جانب سعي الدول لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء مرتفعة الانبعاثات.

وأكد أن عدداً متزايداً من الدول بات ينظر إلى الطاقة النووية باعتبارها خياراً مهماً لتأمين إمدادات كهربائية مستقرة، بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

أكثر من 400 مفاعل نووي حول العالم

وكشف غروسي أن أكثر من 400 مفاعل نووي كانت تعمل في ما يزيد على 30 دولة خلال عام 2025، وأسهمت في إنتاج نحو 10% من الكهرباء العالمية، فيما يجري العمل على إنشاء أكثر من 60 مفاعلاً جديداً.

وبحسب التقديرات التفصيلية للوكالة، بلغت القدرة النووية العالمية بنهاية عام 2025 نحو 377 غيغاواط، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1284 غيغاواط بحلول 2060 وفق سيناريو النمو المرتفع، مقابل 696 غيغاواط في السيناريو الأقل نمواً.

المفاعلات الصغيرة تدعم التوسع

وتوقعت الوكالة أن تؤدي المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية دوراً متزايداً في إنتاج الكهرباء خلال العقود القادمة، إذ قد تمثل نحو 28% من القدرات النووية الجديدة المضافة عالمياً حتى عام 2060 في سيناريو النمو المرتفع.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه التوقعات يتطلب استثمارات كبيرة في بناء مفاعلات جديدة، إلى جانب تمديد العمر التشغيلي للمفاعلات القائمة، خصوصاً مع اقتراب عدد كبير منها من نهاية فترات تشغيلها المخططة.

تحذيرات بشأن السلامة النووية

وفي سياق متصل، حذر غروسي من استمرار المخاطر التي تواجه المنشآت النووية في مناطق النزاعات، مشيراً إلى الوضع الهش لمحطة زابوريجيا الأوكرانية، في ظل تكرار انقطاع الكهرباء ومحدودية إمدادات الوقود الاحتياطية والأنشطة العسكرية المحيطة بها.

كما دعا إلى استئناف المسار الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أهمية عودة مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية لضمان استمرار أعمال التحقق والرقابة الدولية.