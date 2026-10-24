اندلع حريق هائلاً في مبنى تاريخياً يُعرف باسم «عش النسر» (Eagle's Nest)، بمنطقة بيرشتسغادن الجبلية في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، مساء أمس (الجمعة)، ما استدعى تدخل نحو 200 من رجال الإطفاء والطوارئ، فيما أعلنت الشرطة توقيف شخصاً للاشتباه في صلته بالحادث.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن الحريق اندلع في مبنى «كيلشتاينهاوس» (Kehlsteinhaus)، الواقع على ارتفاع 1834 متراً فوق سطح البحر بالقرب من الحدود النمساوية، مشيرةً إلى أن فرق الطوارئ شاهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى لدى وصولها إلى الموقع.

صعوبات في إخماد الحريق

وأفادت السلطات بأن أجهزة الإنذار رصدت الحريق مساء (الجمعة)، قبل أن تتوجه فرق الإطفاء إلى الموقع، حيث واجهت صعوبات كبيرةً في الوصول إلى المبنى بسبب موقعه الجبلي المرتفع وطبيعة التضاريس المحيطة به.

وأضافت أن كثافة الدخان والحرارة داخل المبنى فرضتا على رجال الإطفاء استخدام أجهزة تنفس خصوصاً أثناء عمليات المكافحة، التي استمرت لساعات بمشاركة عشرات الآليات ونحو 200 من عناصر الإطفاء والطوارئ.

توقيف مشتبه به وفتح تحقيق جنائي

وأعلنت الشرطة توقيف شخصاً بالقرب من موقع الحريق، موضحةً أن المحققين يعملون على تحديد ما إذا كانت له علاقة باندلاع النيران.

وأكدت أن أسباب الحريق لا تزال مجهولةً، وأن التحقيقات الجنائية مستمرةً لكشف ملابساته، دون الإعلان عن دوافع محتملة أو توجيه اتهامات رسمية إلى الشخص الموقوف.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات بشرية، فيما أشارت المعلومات المتاحة إلى أن المبنى لم يكن مأهولاً عند اندلاع الحريق.

مبنى تاريخي يعود إلى الحقبة النازية

ويُعد «كيلشتاينهاوس» أحد أبرز المباني التاريخية المرتبطة بالحقبة النازية في ألمانيا، إذ شُيّد عام 1938 ليكون مقراً لاستقبال كبار مسؤولي النظام النازي وضيوفهم، وكان من المواقع التي ارتبطت بالزعيم النازي أدولف هتلر.

ويقع المبنى في جبال الألب البافارية، بالقرب من مقر إقامة هتلر السابق المعروف باسم «بيرغهوف»، الذي كان مبنى منفصلاً عنه.

وبعد الحرب العالمية الثانية، صُنّف «كيلشتاينهاوس» معلماً تاريخياً، وأصبح وجهةً سياحيةً تضم مطعماً جبلياً، ويستقبل زواراً من مختلف أنحاء العالم.

ولم تعلن السلطات الألمانية حتى الآن تقديراً نهائياً لحجم الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء الحريق.