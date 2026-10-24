أبدى مدرب القادسية بريندان رودجرز، ارتياحه بأداء فريقه رغم الخسارة أمام الهلال 2-3، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، مشيراً إلى أن اللقاء كان قوياً ومميزاً من الناحيتين الفنية والهجومية.



وأوضح أن تراجع النسق في الدقائق الأخيرة وبعض الأخطاء الفردية كلفا الفريق استقبال الأهداف، مؤكداً أن اللاعبين قاتلوا حتى النهاية رغم الغيابات.



وأضاف أن القادسية يواصل التطور، وأنه يثق في قدرة لاعبيه على المنافسة بقوة خلال الجولات القادمة، وأن خسارة النقاط أمر وارد، والتركيز الآن على القادم.



كما شدد رودجرز على أهمية تطوير اللاعبين المحليين، مشيداً بمستويات مصعب الجوير وأبو الشامات وذكري والقحطاني، مؤكداً أن صقل المواهب السعودية يمثل ركيزةً أساسيةً في مشروع النادي.