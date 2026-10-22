كشفت بيانات الأنشطة التجارية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2026، تصدر نشاط الإنشاءات العامة للمباني السكنية قائمة الأنشطة الأكثر تسجيلاً، بإجمالي 15,967 سجلاً تجارياً، يليه نشاط ترميم المباني السكنية وغير السكنية بـ11,015 سجلاً، ثم إنشاء المباني الجاهزة في المواقع بـ8,830 سجلاً، فيما سجلت 14 نشاطاً تجارياً سجلاً واحداً لكل نشاط، من بينها الاستشارات الاقتصادية والصحية والصناعية، ووكالة التأمين، وشراء وبيع العملات الأجنبية.



وأظهرت البيانات استحواذ الأنشطة المرتبطة بقطاع البناء والتشييد على المراكز الستة الأولى في قائمة الأنشطة الأكثر تسجيلاً، إذ بلغ عدد سجلات الإنشاءات العامة للمباني الحكومية 8,023 سجلاً، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية، التي تشمل المدارس والمستشفيات والفنادق، 6,959 سجلاً، فيما بلغ عدد سجلات نشاط تشطيب المباني 6,945 سجلاً.



المطاعم والمقاهي



وفي الأنشطة المرتبطة بالأغذية والمشروبات، سجل نشاط المطاعم مع الخدمة 6,901 سجلاً تجارياً، مقابل 5,223 سجلاً لمحلات تقديم المشروبات «الكوفي شوب»، و5,038 سجلاً للبوفيهات والكافيتريات.



وشملت قائمة الأنشطة الأكثر تسجيلاً نشاط هدم وإزالة المباني وغيرها بـ5,881 سجلاً، وإنشاء المطارات ومرافقها بـ5,119 سجلاً، وتنظيف المباني الجديدة بعد الإنشاء بـ4,644 سجلاً، وأعمال الدهانات والطلاء للمباني الداخلية والخارجية بـ4,579 سجلاً، وأعمال تركيب الديكورات المختلفة بـ4,555 سجلاً، وتمديد الأسلاك الكهربائية بـ4,554 سجلاً.



14 نشاطاً بسجل واحد



وفي المقابل، أظهرت البيانات وجود 14 نشاطاً تجارياً بسجل واحد لكل نشاط، شملت الاستشارات التعليمية والتربوية، والاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ووكالة التأمين، وتسوية المطالبات التأمينية، والتأمين العام، والمعاينة وتقدير الخسائر، وشراء وبيع العملات الأجنبية، والحفظ في الأوراق المالية.



كما ضمت القائمة أنشطة الاستشارات الفنية في مجال المختبرات، والتسجيل والإفصاح عن تداول المشتقات المالية خارج السوق المدرجة، وتقييم المنشآت الاقتصادية، والاستشارات الصناعية، والاستشارات الاقتصادية، والاستشارات الصحية.



وتعكس البيانات تفاوتاً كبيراً في أعداد السجلات التجارية بين الأنشطة المختلفة، مع تصدر الأنشطة المرتبطة بالبناء والتشييد، وحضور أنشطة المطاعم والمقاهي ضمن القائمة الأعلى، مقابل محدودية السجلات في عدد من الأنشطة الاستشارية والمالية والتأمينية المتخصصة.