أعلنت NHC تجاوز نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية في وجهة تبوك هيلز 50%، في إطار مواصلة أعمال التطوير والتنفيذ، التي تشمل شبكات الخدمات الأساسية والمرافق العامة، بما يعزز جاهزية الوجهة ويسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة.

وأوضحت NHC أن الأعمال شملت استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية لشبكات الخدمات الأساسية وتصريف مياه الأمطار، والانتهاء من ربط خدمات البنية التحتية للسيول والمياه مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب استكمال تسليم الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية والمساجد، وبدء أعمال السفلتة وفق الخطة المعتمدة.

وتُعد تبوك هيلز إحدى الوجهات الكبرى التي تطورها NHC في شمال المملكة ضمن موقع استراتيجي في وسط مدينة تبوك، وتمتد على مساحة تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، متضمنةً وحدات سكنية متنوعة، صممت بأسلوب عمراني يجمع بين الحداثة وروح الثقافة المحلية، لتشكل نموذجاً لمجتمعات عصرية تنبض بالحياة.

كما توفر الوجهة بيئة سكنية متكاملة، إذ تشمل مرافق تعليمية تضم مدارس، ومساجد، ومراكز صحية، ومراكز تجارية تبعد دقائق معدودة عن الوحدة السكنية، وذلك لتخدم أكثر من 20 ألف نسمة.

وتضم الوجهة مسطحات خضراء وحدائق عامة بمساحة تتجاوز 233 ألف متر مربع، إلى جانب بنية تحتية مكتملة من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، لتمنح الساكن تجربة عيش توفر كافة مقومات الحياة العصرية بشكل نموذجي ومستدام.

يذكر أن NHC تواصل قيادة القطاع العقاري على كافة الأصعدة بكونها أكبر مطور في الشرق الأوسط، والرائدة في تطوير وجهات عمرانية وفق معايير عالية للجودة، وبناء وتأمين سلاسل توريد متينة، إلى جانب العمل على تحسين تجربة الحياة اليومية للعملاء، حيث تتطلع إلى تقديم وجهات متكاملة تلبي التطلعات وتحقق الاستثمار طويل الأمد لهم.