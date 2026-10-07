كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المشتركين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية في السعودية بالقطاعين العام والخاص، بلغ نحو 13.99 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2026.

وبحسب بيانات الهيئة، شكّل عدد المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص 95% من إجمالي المسجلين، ليبلغ عددهم 13.35 مليون مشترك.

فيما بلغ عدد المسجلين في المؤسسة بالقطاع الحكومي نحو 639 ألف مشترك.

وفيما يخص المنطقة الإدارية، فقد كان 52% من المشتركين الخاضعين للتأمينات في منطقة الرياض وذلك بنحو 7.24 مليون مشترك، ثم المنطقة الشرقية بـ2.45 مليون مشترك، ثم مكة المكرمة بنحو 2.2 مليون مشترك.

عدد السعوديين على رأس العمل

وفقاً لبيانات الإحصاء، بلغ عدد السعوديين على رأس العمل المشتركين في التأمينات خلال الفترة نحو 3.17 مليون عامل، ما يعادل 23% من إجمالي المسجلين.

في المقابل، بلغ عدد الأجانب على رأس العمل نحو 10.82 مليون عامل ما يعادل 77% من إجمالي المسجلين.

وذكرت الهيئة أن عدد المتوقفين عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بلغ نحو 245.6 ألف شخص خلال الربع الثاني 2026.