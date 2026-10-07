كشف مصدر حكومي في إقليم النيل الأزرق عن نجاة وزير المالية والناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق، إثر عملية استهداف طالت مقري إقامتهما بمسيرة انتحارية لقوات الدعم السريع، بحسب ما نقلت قناتي «العربية والحدث».



وأكدت مصادر ميدانية، أن طائرات مسيرة انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، ما أسفر عن أضرار مادية ومقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.



وأفادت مصادر طبية بأن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت منزلاً آخر في الأحياء الشمالية للمدينة، ما أودى بحياة أسرة كاملة مكونة من أربعة أشخاص مع إصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات متعددة في مناطق متفرقة بالدمازين، بالتزامن مع تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لأسراب المسيرات التي استهدفت المدينة.



بالتزامن مع ذلك، تشهد مدينة الروصيرص بالنيل الأزرق موجة نزوح جديدة للسكان الفارين من محلية ود الماحي شرق الإقليم، وذلك عقب التوترات الأخيرة والمعارك التي اندلعت في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، إثر توغل مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع في بعض المناطق الحدودية.



وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على مناطق متفرقة في محلية ود الماحي، بعد أن كانت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها قد أعلنت السيطرة عليها قبل يومين. وتشمل هذه المناطق كلاً من جبل نمر، ومينزا، وجبل النور، والكدالو، وباش كركد.