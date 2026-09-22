ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم (الثلاثاء)، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة حدّت من المكاسب.

الذهب يصعد 0.3%

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4357.31 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 4395 دولاراً.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

ارتفاع المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 66.48 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.8% إلى 1811.28 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 0.7% إلى 1309.78 دولاراً.