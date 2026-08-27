واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي، ممتداً في مساره الصاعد ويتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وشهد المؤشر ارتفاعاً في افتتاح جلسة اليوم بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11264.91 نقطة.

وشمل الارتفاع أسهم 146 شركة، في حين انخفضت أسهم 107 شركات، من إجمالي 270 شركة مدرجة في السوق.

الأكثر ارتفاعاً

وضمت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً كلاً من نسيج والتصنيع وعناية وسينومي ريتيل ومرافق، وتراوحت الارتفاعات بين 2.71% و9.98%.

وأغلق المؤشر تداولات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.25% عند مستوى 11259.90 نقطة، ليواصل مكاسبه عند أعلى مستوى في 4 أشهر بنمو بلغ 3.23% بنهاية جلسة أمس.

وفي تداولات أمس، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الصعود للجلسة السابعة على التوالي، وتداول عند أعلى مستوى في 4 أشهر، كما واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات أمس، ليرتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.44%، مضيفاً 57 نقطة، ليقفل عند مستوى 11231.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.