تستعد أومودا وجايكو لاستقبال سيارة أومودا 4 الجديدة كلياً في المملكة العربية السعودية، مقدمةً سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذكية من الجيل التالي، مصممة خصيصاً للسائقين الشباب المتصلين بالإنترنت والمهتمين بالتكنولوجيا.

بعد إطلاقها الإقليمي الأخير في جنوب شرق آسيا، تُعدّ أومودا 4 الآن منتجاً هاماً مرتقباً في السوق السعودية. فبتصميمها المبتكر المستوحى من «سايبر ميكا»، وتجربة قمرة القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومفهوم التنقل العصري، تعكس أومودا 4 طموح أومودا في ابتكار سيارات لا تتميز فقط بمظهرها الجذاب، بل أيضاً بذكائها وتفاعلها العالي، وملاءمتها للحياة اليومية لجيل جديد من المستخدمين.

قمرة قيادة فائقة الذكاء الاصطناعي: تجربة تفاعل أكثر ذكاءً

من أبرز مزايا أومودا 4 قمرة القيادة فائقة الذكاء الاصطناعي، المصممة للارتقاء بتجربة التفاعل مع السيارة من مجرد الاستجابة للأوامر إلى تجربة مستخدم أكثر طبيعية وشخصية.

بفضل تقنية نموذج اللغة المتقدمة، صُممت قمرة القيادة لدعم تفاعل صوتي أكثر سلاسة في مختلف سيناريوهات القيادة اليومية، بما في ذلك التحكم بالسيارة، والملاحة، والترفيه، والوصول إلى المعلومات، وتجارب قيادة شخصية. والهدف هو تبسيط العمليات وجعل المقصورة أشبه برفيق ذكي للتنقل اليومي، بدلاً من كونها مجرد مساحة تحكم تقليدية.

بالنسبة للسائقين السعوديين الشباب، ينسجم هذا النهج تماماً مع نمط حياتهم الذي يتأثر بالثقافة الرقمية، والتواصل الاجتماعي، والترفيه، والتعبير الشخصي. صُممت أومودا 4 لدمج هذه العناصر في تجربة القيادة، مما يجعل كل رحلة أكثر ترابطاً ومتعةً وتعبيراً.

تصميم سايبر ميكا يواكب أسلوب حياة الشباب

تقدم أومودا 4 تصميماً جريئاً مستوحى من سايبر ميكا، يمنح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات هوية مستقبلية مميزة. من مصابيحها الأمامية بتقنية سايبر لايتنينج إلى خطوطها الانسيابية وزر التشغيل القابل للطي المستوحى من سيارات الفورمولا 1

فصل جديد لأومودا في المملكة العربية السعودية

يمثل وصول أومودا 4 المرتقب خطوة هامة في إستراتيجية أومودا وجايكو الموجهة للشباب في المملكة العربية السعودية. ومع استمرار تطور سوق السيارات في المملكة، يتزايد بحث السائقين الشباب عن سيارات تجمع بين التصميم المميز والتكنولوجيا المتقدمة والتفاعل الرقمي وقيمة أسلوب الحياة.

سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول موعد إطلاق جهاز OMODA 4 محلياً ومواصفاته وتوافره في السوق السعودية مع اقتراب موعد الإطلاق.

نظام SIVP توسيع نطاق حلول التنقل الذكي من OMODA وJAECOO

بالتزامن مع إطلاق OMODA 4، تُعزز OMODA وJAECOO محفظتها التقنية الشاملة للتنقل الذكي من خلال نظام- SIVP خدمة ركن السيارات الذكية الفائقة.

بالنسبة للسائقين السعوديين، تُعدّ خدمات المساعدة الذكية في ركن السيارات ذات أهمية بالغة في سيناريوهات واقعية مثل مراكز التسوق، والمناطق التجارية المزدحمة، وأماكن الركن الضيقة، ومواقف السيارات المكشوفة خلال فصول الصيف الحارة. ومن خلال المساعدة في التعرف على أماكن الركن، وتخطيط المسارات، وتنفيذ عمليات الركن، يعكس نظام SIVP تركيز OMODA وJAECOO على جعل ميزات المركبات الذكية المتقدمة أكثر عملية وسهولة في الوصول إليها وفائدة في القيادة اليومية.

لا يقتصر إدخال نظام SIVP في الشرق الأوسط على علامتي OMODA وJAECOO فقط، ففي إطار مسعى أوسع لتوفير الجيل القادم من أنظمة مساعدة السائق في المنطقة، من المتوقع أن تُحدث هذه التقنية تأثيراً كبيراً على طراز FREELANDER 8 القادم.

ملاحظة: نظام SIVP هو ميزة مساعدة للقيادة ولا يحل محل السائق. يجب على المستخدمين البقاء متيقظين، ومراقبة البيئة المحيطة، والاستعداد لتولي القيادة في أي وقت. قد يختلف توفر هذه الميزة باختلاف طراز السيارة، والسوق، وإصدار البرنامج، واللوائح المحلية.

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