ارتفع اليوان أمام الدولار خلال تعاملاته (الجمعة)، لتصل العملة الصينية إلى أعلى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، رغم تحديد البنك المركزي لسعر استرشادي أضعف من التوقعات في محاولة لكبح مكاسبها الأخيرة.



واستقر سعر صرف العملة الصينية في السوق المحلية عند 6.7505 يوان للدولار، في تمام الساعة 11:46 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصل إلى 6.7476 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 3 فبراير 2023.



وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني متوسط سعر تداول اليوان في السوق المحلية عند 6.7894 يوان للدولار، وهو أقل من تقديرات المحللين بمقدار 581 نقطة أساس، ليسجل أعمق انحراف عن التوقعات منذ 27 فبراير، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.



ويواصل المركزي الصيني تحديد أسعار استرشادية أضعف من توقعات السوق منذ نوفمبر 2025، وهي إستراتيجية يفسرها المحللون والمستثمرون كمسعى لمنع الصعود المفرط للعملة.