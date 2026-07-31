انخفضت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، إذ تراجعت البيتكوين بأكثر من 1%، في ظل متابعة المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.



وتتداول البيتكوين عند مستوى 64 ألف دولار، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية طفيفة، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 9% منذ بداية يوليو.



وأعلنت شركة «إستراتيجي» التابعة للملياردير مايكل سايلور تسجيل خسارة بقيمة 8.22 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، مرتبطة بانخفاض قيمة حيازات الشركة من العملات المشفرة، وذلك بعدما تراجع سعر البيتكوين بنحو 14% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.