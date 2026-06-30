كشفت القوائم المالية الموحدة المنشورة في بورصة لندن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة نمواً قوياً في نتائجه المالية خلال عام 2025، إذ ارتفع صافي الربح إلى 65.1 مليار ريال، مقارنة بـ25.8 مليار ريال في عام 2024، مسجلاً نمواً تجاوز 150%.

وأظهرت القوائم ارتفاع الإيرادات إلى 449 مليار ريال بنهاية عام 2025، مقابل 413 مليار ريال في العام السابق، بزيادة بلغت 9%، فيما قفز الربح التشغيلي إلى 77.9 مليار ريال مقارنة بـ34.6 مليار ريال في 2024، في مؤشر على تحسن الأداء التشغيلي لمحفظة استثمارات الصندوق.

كما ارتفع إجمالي أصول الصندوق إلى 4.54 تريليون ريال، مقارنة بـ4.32 تريليون ريال في العام السابق، بزيادة بلغت 5%، في حين حافظ على سيولة نقدية وما يعادلها تجاوزت 350 مليار ريال، ما يعزز قدرته على تمويل استثماراته والوفاء بالتزاماته.

وعلى صعيد التمويل، أظهرت القوائم نجاح الصندوق في إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو بقيمة 1.65 مليار يورو خلال عام 2025، مع تجاوز طلبات الاكتتاب حجم الإصدار بأكثر من ستة أضعاف، إلى جانب إطلاق أول برنامج للأوراق التجارية، بما يوسع خيارات التمويل قصيرة الأجل ويعزز مرونة هيكل التمويل.

وفي جانب الشراكات الاستثمارية، أبرم الصندوق مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية عالمية لتطوير إستراتيجيات استثمارية تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تهدف إلى توسيع المنتجات الاستثمارية واستقطاب الرساميل والخبرات الدولية.

كما أظهرت القوائم استمرار نمو استثمارات الصندوق، في وقت سجلت شركة لوسيد، إحدى استثماراته، تسليم 15.841 مركبة خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 55%، ما يعكس تحسن أداء بعض الشركات ضمن محفظته الاستثمارية.