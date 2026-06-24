كسرت أسعار الذهب خلال تداولاتها اليوم (الثلاثاء) مستوى 4000 دولار لأول مرة في 2026، وتراجعت الأوقية زنة 31.1 غرام بنسبة نقاوة 999.9 إلى مستوى 3972 دولاراً متراجعة بنسبة 3.37%.



وتعد أسعار الذهب الحالية هي الأدنى في أكثر من 7 شهور، وتحديدا منذ 7 نوفمبر 2025.



ووفقاً لأسعار الذهب الحالية، بلغ سعر الذهب بالريال غرام 21 (بنقاوة 875) 419 ريالاً، قبل المصنعية وضريبة القيمة المضافة، إذ يباع هذا النوع من الذهب على شكل ذهب مشغول وجنيهات، فيما تراجعت أسعار الذهب عيار 18 (بنقاوة 750) إلى 359 ريالاً قبل المصنعية وضريبة القيمة المضافة.



وتزامن مع انخفاض أسعار الذهب الحالية، مواصلة الدولار ارتفاعاته إلى أعلى مستوى في 13 شهراً، وترتبط العلاقة بينهما بشكل عكسي، فكلما ارتفع الدولار انخفض الذهب.



وتقلص أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً، وانخفض سعر الذهب بأكثر من أربعة بالمئة منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.



وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المعيار المفضل لمجلس الاحتياطي لقياس التضخم، والمقرر صدورها غداً الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.



ومن الناحية الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي «إلى أجل غير مسمى»، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات، مما أثار شكوكاً حول الاتفاق الهش بين الجانبين.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 61.12 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.4% إلى 1629 دولاراً، ونزل البلاديوم 1.6% إلى 1217.25 دولار.