خفضت مصافي النفط المستقلة في الصين معدلات تشغيلها وإنتاجها إلى أدنى مستوى لها منذ 9 أعوام، ويعكس هذا التراجع الحاد الآثار الممتدة للحرب الأمريكية الإيرانية على بكين، باعتبارها المستورد العالمي الأول للخام القادم من طهران، ما وضع هذه المصافي أمام تحديات تشغيلية غير مسبوقة.



وهبطت معدلات التشغيل في المصافي المستقلة لتصل إلى 50.5% خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو الجاري؛ وفقاً لـ«بلومبيرغ».



ووفقاً لشركة الاستشارات الصينية «جيه إل سي»، التي تتبع بيانات 64 مصفاة نفط مستقلة في الصين، فإن هذا المستوى يعد الأضعف منذ عام 2017، متراجعاً حتى عن المستويات المتدنية التي سُجلت إبان فترة جائحة كورونا.



وقد أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وضعف الطلب المحلي على الوقود، والقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية إلى تضييق هوامش أرباح المصافي، ما دفعها إلى تقليص عملياتها.