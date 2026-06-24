عبرت ثلاث ناقلات نفط كانت عالقة في مياه الخليج العربي مضيق هرمز، اليوم (الأربعاء)، محملة بنحو 5 ملايين برميل من النفط الخام والمكثفات متجهةً إلى الأسواق الآسيوية والإقليمية، عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.



ووفقاً لبيانات تتبع السفن الصادرة عن منصتي «إل إس إي جي» و«كبيلر»، عبرت الناقلة الكورية الجنوبية «في إل بريز» المضيق بنجاح محملة بمليوني برميل من المكثفات القطرية والخام الإماراتي في طريقها إلى ميناء «دايسان»، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.



كما تحركت الناقلة «بلاتا كارير» التي ترفع علم ليبيريا والمستأجرة من قبل مؤسسة النفط الهندية، خارج المضيق محملة بنحو مليوني برميل من النفط الخام السعودي.



ورافقتها في رحلة الخروج ناقلة تحمل اسم «برودينت واريور»، متجهة نحو ميناء «صحار» في سلطنة عمان ومحملة بمليون برميل من خام البصرة العراقي.



وعلى صعيد إمدادات الغاز المسال، رصدت أجهزة التتبع دخول ناقلتين فارغتين هما «شاندونج ريدوود» و«ملاحة قطر» إلى غرب المضيق لتحميل الغاز من دولة قطر، ليرتفع عدد ناقلات الغاز المتجهة إلى هناك إلى 9 ناقلات، وهو أكبر عدد منذ بدء الحرب.