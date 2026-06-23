استضافت HONOR، العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حدثاً بارزاً في فندق هيلتون الرياض، حيث كشفت عن هاتفها القابل للطي الجديد كلياً HONOR Magic V6، إلى جانب الإعلان الرسمي عن إطلاق قسم الأعمال B2B تحت اسم HONOR Business.

وشهد الحدث حضور أكثر من 200 ضيف من الشخصيات البارزة، إلى جانب شركاء القطاع وممثلي المؤسسات، ليشكّل محطة مهمة في إستراتيجية توسّع HONOR.

وانسجاماً مع رؤيتها لبناء منظومة ذكية وتعاونية، أطلقت HONOR في المملكة العربية السعودية قسم HONOR Business المخصص للأعمال، والذي يقدم مجموعة متكاملة من حلول الحكومة والشركات. وتؤكد هذه الخطوة الأهمية الإستراتيجية للمملكة في خارطة نمو الشركة الدولية.

تجربة تفاعلية تستعرض الابتكار في قطاعي المستهلك والأعمال

تضمّن الحدث مناطق تفاعلية صُممت لإبراز ابتكارات HONOR بشكل عملي في مجالي المستهلك والأعمال. حيث أتيحت للضيوف فرصة استكشاف تجارب مباشرة، من بينها منطقة عرض HONOR Magic V6 التي سلطت الضوء على التصميم فائق النحافة وقوة التحمل، ومنطقة تجربة المنزل التي عرضت جهاز HONOR Choice Projector وسماعات HONOR Choice لتقديم تجربة أقرب إلى السينما داخل المنزل، إضافة إلى منطقة الألعاب التي ركزت على الأداء العالي وتجربة ترفيهية غامرة واستثنائية.

كما خُصصت منطقة عرض حلول HONOR Business لعرض أحدث تقنيات الشركة الموجهة لقطاع الأعمال، والمصممة لتعزيز الإنتاجية والسلامة والكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات.

محطة إستراتيجية.. إطلاق HONOR Business

مثّل إطلاق HONOR Business أبرز محطات الحدث، حيث أعلنت الشركة توسعها الرسمي إلى قطاع الأعمال العالمي (B2B)، وتم اختيار المملكة العربية السعودية كأول سوق خارجي لإطلاق هذا القسم الجديد، ما يعكس مكانتها الإستراتيجية في خطط النمو العالمية للشركة.

وقدمت HONOR مجموعة شاملة من حلول الحكومة والشركات، تضمنت منتجات متقدمة تلبي احتياجات المؤسسات المتغيرة. ومن أبرز الابتكارات نظارات وخوذ ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت لتعزيز السلامة في بيئات العمل عبر مراقبة مؤشرات صحة العاملين بشكل فوري، في خطوة تعكس التزام الشركة بحل التحديات الصناعية من خلال التكنولوجيا.

وقال جيري لياو، المدير العام لشركة HONOR في السعودية: «يمثل هذا اليوم محطة مهمة لنا مع توسعنا في قطاع الأعمال عبر إطلاق HONOR Business، إلى جانب الكشف عن الهاتف القابل للطي الجديد HONOR Magic V6. ومن خلال دمج أجهزتنا المبتكرة مع قدراتنا في الذكاء الاصطناعي والاتصال، نبني منظومة موحدة تخدم العملاء في المملكة من الأفراد والشركات، ونقدم تجارب متقدمة تعزز الإنتاجية في الاستخدام الشخصي والمهني».

إطلاق HONOR Magic V6... تصميم هدفه التميّز

تم الكشف عن هاتف HONOR Magic V6، وهو هاتف ذكي قابل للطي يجمع بين التصميم النحيف جداً والأداء الرائد والمتانة العالية، إضافة إلى تجارب ذكاء اصطناعي متقدمة وإنتاجية سلسة عبر الأنظمة المختلفة.

ويتميز الهاتف بسُمك فائق النحافة يبلغ 8.75 ملم عند الطي و4.0 ملم عند الفتح، مع وزن خفيف لا يتجاوز 219 غراماً، ما يوفر سهولة حمل دون التضحية بالأداء. كما يأتي مدعوماً بزجاج HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield وآلة طي HONOR Super Steel Hinge المصمم لتحمل حتى 500,000 عملية طي، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68 و IP69.

ويعمل الجهاز ببطارية سيليكون-كربون بسعة 6,660 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر في فئة الهواتف القابلة للطي، مع دعم تقنية الشحن السريع HONOR SuperCharge بقدرة 80واط للشحن السلكي، و66 واط للشحن اللاسلكي، لتجربة استخدام أكثر كفاءة واستمرارية.

يعود الأداء المتميز إلى منصةSnapdragon® 8 Elite Gen 5 للأجهزة المحمولة، بينما تُحسّن كاميرا التقريب المقربة فائقة الاستشعار بدقة 64 ميجابكسل، المزودة بتقنية تثبيت متقدمة، جودة الصور للحصول على صور حادة وثابتة.

يتميز الجهاز أيضًا بشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.95 إنش مصممة لزيادة الإنتاجية، مع ميزة Fast Flex لطي وفتح هاتفك بسرعة لتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي في وضع تقسيم الشاشة. تدعم الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمُحسّنة بواسطة Google Gemini، سير العمل بكفاءة أعلى، كما يحصل المستخدمون على ثلاثة أشهر من Google AI Pro مع مساحة تخزين سحابية موسعة.

وأخيرًا، يوفر HONOR Magic V6 اتصالًا سلسًا بين مختلف الأنظمة عبر HONOR Connect، مما يتيح التكامل السلس مع iPhone وMac وAirPods وApple Watch. وقد أبرزت العروض التوضيحية المباشرة في الحدث قدرات الجهاز في تعدد المهام، والذكاء الاصطناعي، وتجربة الاتصال في الوقت الفعلي.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف HONOR Magic V6 بألوان الأحمر والذهبي والأبيض والأسود. يمكن للعملاء طلب هاتف HONOR Magic V6 مسبقًا عبر متجر HONOR الإلكتروني الرسمي وشركاء البيع بالتجزئة المعتمدين. سيُطرح الجهاز بسعر 7499 ريالا. عند الطلب المُسبق، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 1656 ريالا سعوديا تشمل جهاز HONOR Pad X9a Wifi، وغطاء HONOR، و Google AI Pro لمدة 3 أشهر.