عمّقت العملات المشفرة خسائرها، خلال تعاملاتها اليوم (الثلاثاء)، متأثرة بموجة بيع ضربت الأسواق العالمية على إثر مخاوف تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، وتراجعت أشهر العملات الرقمية "البتكوين" إلى 62,339 دولاراً منخفضة 1,991 دولار، بنسبة تراجع 3.1%.



ويتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2026، بحسب أداة «فيدووتش»، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة واحدة فقط بواقع 25 نقطة أساس قبل أسبوعين.



واشترت شركة «إستراتيجي» التابعة للملياردير مايكل سايلور ما قيمته 39.4 مليون دولار من البيتكوين، معتمدة مجدداً على أسهمها العادية لتمويل مشترياتها من العملة المشفرة للأسبوع الثالث على التوالي.