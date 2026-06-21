تقوم العديد من المزارع في الصين بصناعة أجواء سياحية للزوار، عبر تقديم رحلات داخلية بقطارات مصغرة بهدف التعرف واستكشاف المحاصيل. وتظهر الصورة عربة قطارات مصغرة للزوار للاطلاع على المحاصيل. (إيكونومي دايلي الصينية).
تقوم العديد من المزارع في الصين بصناعة أجواء سياحية للزوار، عبر تقديم رحلات داخلية بقطارات مصغرة بهدف التعرف واستكشاف المحاصيل. وتظهر الصورة عربة قطارات مصغرة للزوار للاطلاع على المحاصيل. (إيكونومي دايلي الصينية).
Many farms in China are creating tourist experiences for visitors by offering internal trips on miniature trains aimed at getting to know and exploring the crops. The image shows a miniature train car for visitors to view the crops. (Chinese Economy Daily).