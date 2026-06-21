تقوم العديد من المزارع في الصين بصناعة أجواء سياحية للزوار، عبر تقديم رحلات داخلية بقطارات مصغرة بهدف التعرف واستكشاف المحاصيل. وتظهر الصورة عربة قطارات مصغرة للزوار للاطلاع على المحاصيل. (إيكونومي دايلي الصينية).