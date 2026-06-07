يحمل الصيف في السعودية إيقاعه الخاص، فمع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح المنازل مركزاً للراحة، وتنتقل التجمعات العائلية إلى الداخل، ويبحث المتسوقون طرقاً بسيطة تجعل حياتهم أكثر برودة وراحة ومتعة. ولست بحاجة إلى ميزانية كبيرة لتجديد منزلك أو نمط حياتك، فحتى الإضافات البسيطة يمكن أن تصنع فرقاً ملحوظاً.

ومن 1 إلى 10 يونيو، تقدم AliExpress ضمن تخفيضات الصيف عروضاً مختارة تصل إلى 80% على مجموعة واسعة من المنتجات الأكثر طلباً ضمن فئات المنزل والتقنية والمطبخ والتبريد والترفيه. وفيما يلي 6 أفكار ذكية تساعدك على الاستمتاع بالصيف دون إرهاق ميزانيتك.

1- جهاز تبريد صغير لمكتبك

قد يصبح العمل أو الدراسة من المنزل خلال أوقات الحر الشديد أمراً مرهقاً. ويوفر جهاز التبريد الشخصي المحمول وسيلة عملية للتحكم بدرجة الراحة في محيطك المباشر دون الحاجة إلى رفع مستوى التبريد في المنزل بأكمله، ما يجعله إضافة بسيطة توفر راحة فورية خلال اليوم.

2- جهاز عرض (بروجكتور) لأمسيات الأفلام العائلية

مع انتقال التجمعات العائلية إلى داخل المنزل، يمكن تحويل غرفة المعيشة إلى سينما منزلية ممتعة. ويوفر جهاز العرض المحمول تجربة مشاهدة غامرة تجمع أفراد الأسرة لقضاء أوقات مميزة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

3- إضاءة ذكية تغيّر أجواء المكان

تلعب الإضاءة دوراً أساسياً في خلق الأجواء المناسبة داخل المنزل، وتتيح المصابيح الذكية التحكم بالألوان ومستويات السطوع بسهولة عبر الهاتف الذكي، لتحويل أي غرفة إلى مساحة للاسترخاء أو لاستقبال الضيوف وفقاً للمناسبة.

4- جهاز مطبخ لتحضير المشروبات الباردة والوجبات السريعة

يرتبط الصيف بالرغبة في تناول المشروبات المنعشة وتجنب الوقوف طويلاً في المطبخ. وتساعد الأجهزة المبتكرة مثل الخلاطات المحمولة أو صانعات الثلج أو أجهزة الطهي متعددة الاستخدامات على إعداد مشروبات باردة ووجبات سريعة بكل سهولة، ما يوفر الوقت ويمنح مزيداً من الراحة خلال الأيام الحارة.

5- كاميرا مراقبة لمزيد من الطمأنينة أثناء السفر

تتيح كاميرات المراقبة الذكية متابعة المنزل عن بُعد من أي مكان، ما يمنح المسافرين شعوراً أكبر بالراحة والاطمئنان. كما توفر العديد من الطرازات مزايا إضافية مثل التواصل الصوتي ثنائي الاتجاه واكتشاف الحركة لتعزيز الأمان.

6- تسوّق من العلامات التجارية التي تثق بها عبر Brand+

تُعد الثقة من أهم عوامل التسوق الإلكتروني، ولهذا توفر AliExpress Brand+ تجربة مخصصة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة. وتشمل المزايا التحقق من أصالة المنتجات، والشحن السريع والمجاني للطلبات التي تتجاوز قيمتها 160 ريالاً سعودياً، إلى جانب الأسعار التنافسية.

وبالنسبة للمتسوقين في المملكة خلال تخفيضات الصيف، توفر منتجات Brand+ تجربة تسوق أكثر موثوقية مع مزيد من الثقة فيما يصل إلى باب المنزل.

لماذا يتسوق السعوديون بذكاء هذا الصيف؟

أظهر استطلاع حديث أجرته شركة YouGov بتكليف من AliExpress أن 72% من المتسوقين في المملكة يرون أن المنصة تقدم أسعاراً تنافسية وتوفيرات مجزية، فيما أشار 75% إلى تقديرهم للتنوع الكبير في الخيارات المتاحة. وبالنسبة للباحثين عن قيمة أكبر مقابل المال دون المساومة على الجودة، توفر قناة Brand+ تجربة تسوق منتقاة تضم علامات تجارية معروفة ومنتجات مختارة ضمن الفئات الأكثر شعبية.

كيف توفر المزيد خلال التخفيضات؟

• تسوّق مبكراً: تستمر التخفيضات من 1 إلى 10 يونيو، ويُفضّل التسوق مبكراً للاستفادة من أفضل العروض.

• استخدم خيارات الدفع المحلية: عقدت AliExpress شراكة مع ANB لتوفير مزايا وعروض إضافية مرتبطة بعمليات الدفع.

• قسّم مدفوعاتك: يمكن للمتسوقين تقسيم قيمة مشترياتهم إلى أربع دفعات دون رسوم إضافية عبر Tamara، ما يمنح مرونة أكبر عند شراء المنتجات الأعلى قيمة.

جاهز لتجديد صيفك؟

يمكن للمتسوقين استكشاف تخفيضات الصيف ومنتجات Brand+ وخيارات الشحن السريع المحلي للمنتجات المؤهلة عبر تطبيق وموقع AliExpress

المصدر: استطلاع أجرته شركة YouGov بتكليف من AliExpress عبر الإنترنت، وشمل 511 شخصاً بالغاً في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 18 مايو 2026.