عقوبات أمريكية جديدة.. واشنطن تتهم إيران باستخدام العملات الرقمية للالتفاف على الحصار

أدرجت الولايات المتحدة، مساء أمس (الثلاثاء)، أربعة كيانات مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات، وفي مقدمتها منصة «نوبيتكس»، أكبر منصة تداول عملات مشفرة في إيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن النظام الإيراني يستغل تقنيات الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات الدولية وتمويل أنشطته المحظورة.

وتُعد «نوبيتكس» أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة، وكانت تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الإيراني لتجاوز العقوبات المصرفية الدولية، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي في سياق التوتر الإقليمي المتصاعد بين واشنطن وطهران، خصوصاً بعد اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة بين الجانبين، واستمرار الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في المنطقة (حزب الله، الحوثيين، والحشد الشعبي).

وتُشكل العقوبات على منصات العملات المشفرة ضربة نوعية جديدة، حيث أصبحت هذه المنصات أحد أبرز وسائل الالتفاف على النظام المصرفي التقليدي الخاضع للرقابة الدولية.

ويأتي القرار ضمن سياسة «الضغط الأقصى» التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي الحالية تجاه النظام الإيراني، بهدف تقييد مصادر تمويله ودعمه للوكلاء الإقليميين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن «نظام إيران لم يتوقف عن دعم المليشيات رغم العقوبات الشديدة والمتاعب الاقتصادية التي يعاني منها».

وأضاف روبيو أن «إيران تريد منا رفع الحصار فوراً، ولن نفعل ذلك إلا بعد فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن»، مشيراً إلى أن طهران تحاول عرقلة المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.