رفع «يو بي إس» توقعاته لمؤشر الأسهم الأمريكية «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية هذا العام، مشيرًا إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي والطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات.



وتتوقع وحدة إدارة الثروات العالمية لدى البنك وصول المؤشر إلى 7900 نقطة بنهاية 2026، بدلاً من تقديرها السابق 7500 نقطة، أي بارتفاع محتمل بنسبة 6% تقريبًا عن إغلاق أمس البالغ 7445 نقطة.



كما رفعت تقديراتها لربحية السهم الواحد للعام الحالي إلى 335 دولارًا من مستوى 310 دولارات، وحددت مستهدفها لمؤشر «إس أند بي 500» عند 8200 نقطة بحلول يونيو 2027.



وذكر محللو البنك في مذكرة: ما زلنا نعتقد أن محركات السوق الصاعدة لا تزال قائمة: النمو الاقتصادي ونمو الأرباح القوي، ودعم الاحتياطي الفيدرالي، وانتشار الذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.