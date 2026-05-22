تخارجت رؤوس الأموال من صناديق الأسهم الأمريكية بأعلى وتيرة أسبوعية منذ منتصف مارس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب موجة صعود قوية في وول ستريت.



وبحسب بيانات «إل إس إي جي ليبر»، سحب المستثمرون صافي 12.05 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من شهر مايو، وهي أعلى وتيرة سحوبات منذ منتصف شهر مارس.



وبلغ صافي مبيعات المستثمرين في صناديق أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نحو 7.18 مليار دولار و1.86 مليار دولار و555 مليون دولار على الترتيب.



في المقابل، واصلت صناديق قطاع التكنولوجيا جذب الاستثمارات للأسبوع السابع على التوالي، حيث استقطبت صافي 2.57 مليار دولار، في حين سجل القطاعان الصناعي والمالي سحوبات صافية تبلغ 1.45 مليار دولار و1.32 مليار على الترتيب.