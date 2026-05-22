استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملاته اليوم (الجمعة)، في ظل مؤشرات متضاربة بشأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب التطورات المتعلقة بمخزون طهران من اليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز.



وأشار وزير الخارجية الأمريكي «ماركو روبيو» إلى إحراز تقدم طفيف في المفاوضات مع إيران، لكنه أكد أن أي محاولة من جانب إيران لفرض رسوم على الملاحة في «هرمز» ستقابل بالرفض.



واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – عند 99.34 نقطة، ليتداول قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع.