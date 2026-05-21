عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملاتها اليوم (الخميس)، عقب تقرير أفاد بأن المرشد الأعلى الإيراني أمر بعدم إرسال مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.



وأثار القرار الإيراني مخاوف المستثمرين من تعثر المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا مع تمسك واشنطن بخروج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران ضمن أي اتفاق محتمل، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



يأتي هذا في وقت تواصل فيه الدول السحب من مخزوناتها الإستراتيجية بوتيرة متسارعة؛ حيث أفاد بنك «جولدمان ساكس» بأن المخزونات العالمية من النفط الخام ومشتقاته تشهد انخفاضًا قياسيًا هذا الشهر.