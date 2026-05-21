ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس دمج أصول النقل وسلاسل الإمداد التابعة له، لإنشاء كيان لوجستي عملاق يكون قادراً على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخدمة مراكز التجارة السعودية بشكل أفضل.



وأضافت أن الصندوق أجرى محادثات أولية لدمج أجزاء من محفظته التي تشمل الموانئ والسكك الحديدية وأصول الشحن في كيان واحد، وأشار أحد المصادر إلى أن الشركة الجديدة قد تتطور لاحقاً لتصبح منصة لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الخدمات اللوجستية، كما قد يسعى الصندوق مستقبلاً إلى إدخال مستثمرين دوليين في الشركة، بما في ذلك من خلال طرح عام أولي.



وقالت: «إن المناقشات ما تزال في مرحلة مبكرة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن إنشاء الكيان الجديد أو حتى تحديد الأصول التي سيتم دمجها فيها».



يذكر أن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026- 2030 تضمنت 5 منظومات اقتصادية، منها الصناعة والخدمات اللوجستية والتي ضمت 16 شركة.