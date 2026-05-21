شهد عام 2025 مفارقة لافتة في مشهد الطاقة العالمي؛ فبينما اتجه العالم نحو تقليص الاعتماد على الفحم لصالح مصادر الطاقة المتجددة، خالفت الولايات المتحدة هذا المسار لتصبح الاقتصاد الأكبر الوحيد الذي سجل زيادة في توليد الكهرباء من هذا الوقود الأحفوري، في وقت استمرت فيه دول أخرى في توسيع قدراتها الإنتاجية رغم تراجع استهلاكها الفعلي.



وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «جلوبال إنرجي مونيتور» الخميس، أن توليد الكهرباء باستخدام الفحم انخفض عالميا بنسبة 0.6% خلال العام الماضي مقارنة بـ 2024، وذلك بفضل الوفرة وتنافسية التكاليف في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللذين أصبحا قادرين على تلبية الطلب المتزايد في معظم أنحاء العالم، بحسب «فرانس برس».



إلا أن الولايات المتحدة خالفت الاتجاه العالمي، سجلت أكبر زيادة في توليد الكهرباء بالفحم، بنحو 80 تيراواط/ساعة، وهو رقم يتجاوز ما حققته أي دولة أخرى، وأرجع الخبراء ذلك إلى بيئة سياسية شجعت بنشاط على استخدام الفحم، بالإضافة إلى تأجيل إغلاق المحطات المتقادمة التي كان من المقرر إخراجها من الخدمة، وذلك في أعقاب أزمات الطاقة الإقليمية.



وعلى الرغم من هذا الانخفاض في الإنتاج، قفزت قدرات محطات توليد الطاقة بالفحم عالميًا، من حيث المحطات التي دخلت الخدمة أو تم تشغيلها، بنسبة 3.5% العام الماضي، وتركزت الغالبية العظمى من هذه التوسعات بنسبة 95% في الصين والهند، رغم تراجع الاستهلاك فيهما بنحو 1.2% و3% على التوالي.