أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد طارق محمد عبدالله صالح اليوم (الخميس) وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الذي تمولها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مديريتي المخا والوازعية بالساحل الغربي لليمن (غرب محافظة تعز).



وكتب طارق صالح على حسابه في «إكس»: «بدعم من المملكة العربية السعودية وبمتابعة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وتجسيداً للدور الأخوي للمملكة في اليمن، اعتمد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تمويل حزمة من المشاريع التنموية الإستراتيجية للساحل الغربي».



وقال صالح: «رافقت قائد القاعدة العملياتية العميد سعد القحطاني ومحافظ تعز نبيل شمسان اليوم ووضعنا حجر أساس بعض المشاريع واستكمال مشاريع أخرى كالأرصفة البحرية ومشاريع الطرق وإنشاء المستشفى السعودي بالوازعية واستمرار تشغيل المجمعات التربوية».



وبحسب المعلومات، فإن المشاريع تشمل أيضاً استكمال الأرصفة البحرية في جزيرتَي حنيش الكبرى وزُقر، ومشروع طريق النصر (المرحلة الأولى) جبل النار- السقيا، وطريق المخا- الهاملي (موزع).



وتواصل السعودية دعم التنمية في اليمن عبر عدد من المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وحظي الربع الأول من العام الحالي حركة تنموية غير عادية، حيث اعتمدت السعودية حزمة مشاريع تنموية بلغت تكلفتها 1.9 مليار ريال سعودي، وضمّت 28 مشروعًا ومبادرة نوعية، موزعة على قطاعات تمسّ جوهر الحياة اليومية: الكهرباء، والنقل، والصحة، والتعليم، والمياه ومختلف القطاعات الحيوية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى 268 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ 2018.



ووقع البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن (الإثنين) اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع «المسكن الملائم» مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.