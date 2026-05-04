تتجه الهند، ثالث أكبر دولة في العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى زيادة حرق الفحم لتلبية احتياجاتها المتصاعدة من الكهرباء، في ظل موجات حر غير مسبوقة واضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية على خلفية الحرب في إيران.



ويشكل الفحم أكثر من 70% من مزيج توليد الكهرباء في الهند، فيما يتوقع خبراء طاقة أن ترتفع هذه النسبة خلال العام الحالي، مع تزايد الضغط على الشبكة الكهربائية خلال أشهر الصيف.



إمدادات الطاقة



ورغم إعلان الحكومة الهندية في فبراير الماضي أن أكثر من 52% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بات يأتي من مصادر غير أحفورية – وعلى رأسها الطاقة الشمسية والمياه والرياح – لا تزال محطات الفحم، التي تمثل نحو 43% من إجمالي القدرة الإنتاجية، العمود الفقري لإمدادات الطاقة في البلاد، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».



وبحسب بيانات صادرة عن «S&P Global Energy»، ارتفع متوسط توليد الكهرباء من الفحم في أبريل إلى 164.9 غيغاواط، مقارنة بنحو 160.7 غيغاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهرت البيانات زيادة شهرية قدرها 5.6 غيغاواط، تعادل نمواً بنسبة 3.5%.



عبء أكبر



وتمتلك الهند قدرة محدودة لتوليد الكهرباء من الغاز، إذ لا تتجاوز حصته 4% من إجمالي القدرة المركبة، ويعتمد نحو 60% من هذا الغاز على واردات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية جيوسياسياً.



ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، أصبحت محطات الكهرباء العاملة بالغاز غير مجدية اقتصادياً، بحسب مدير تصنيفات الشركات في وكالة فيتش جيريش مادان، الذي أوضح أن الفحم بات مضطراً لتحمل عبء أكبر خلال ذروة الطلب الصيفي.