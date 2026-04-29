ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 58.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,238.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 357 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 93 شركة.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات لوبريف، والبحر الأحمر، وأمريكانا، وأنابيب السعودية، وأسمنت أم القرى، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أماك، والدواء، وبي إس إف، والراجحي ريت، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.49%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأنابيب، وكيان السعودية، وبان، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وstc، والراجحي، وأنابيب، ولوبريف، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 13.20 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,875.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
The main Saudi stock index rose today by 58.12 points, reaching a level of 11,238.07 points, with trading valued at 5.8 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin of the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 357 million shares, with shares of 160 companies recording an increase in their value, while shares of 93 companies declined.
Top Gainers
The shares of companies Luberef, Red Sea, Americana, Saudi Pipes, and Umm Al-Qura Cement saw the highest increases, while the shares of companies Amak, Al-Dawaa, PSF, Al-Rajhi REIT, and Gulf Union Cooperative Insurance recorded the most significant declines in trading. The rates of increase and decrease ranged between 10.00% and 4.49%. Meanwhile, the shares of companies Americana, Pipes, Kayan Saudi Arabia, Ban, and Batic were the most active in terms of volume, while the shares of companies Saudi Aramco, stc, Al-Rajhi, Pipes, and Luberef were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 13.20 points, reaching a level of 22,875.76 points, with trading valued at 24 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 3 million shares.