ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 58.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,238.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 357 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 93 شركة.


الأكثر ارتفاعاً


وكانت أسهم شركات لوبريف، والبحر الأحمر، وأمريكانا، وأنابيب السعودية، وأسمنت أم القرى، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أماك، والدواء، وبي إس إف، والراجحي ريت، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.49%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأنابيب، وكيان السعودية، وبان، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وstc، والراجحي، وأنابيب، ولوبريف، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 13.20 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,875.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.