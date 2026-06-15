كشف تقرير حديث، أن سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية سجل تباطؤاً حاداً في النشاط خلال الربع الأول من عام 2026.



وأوضح تقرير «نايت فرانك» أن أحجام الصفقات انخفضت بنسبة 50% على أساس سنوي إلى 29.49 ألف صفقة، فيما تراجعت قيم الصفقات بنسبة 57% لتصل إلى 22 مليار ريال.



وبين أن التباطؤ كان أكثر وضوحاً في مدينة الرياض، إذ انخفضت أحجام وقيم الصفقات بنسبة 82% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما شهدت جدة ومنطقة الدمام الحضرية ومكة المكرمة والمدينة المنورة نشاطاً أضعف.



وأرجع التقرير هذا الأداء إلى تنامي ضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن، وتراجع الطلب على الرهون العقارية، في حين ساهمت المعنويات السلبية الناتجة عن الصراع الإقليمي أيضاً في إضعاف الطلب.



وكشف التقرير أنه على الرغم من ضعف نشاط الصفقات، واصلت أسعار الوحدات السكنية تسجيل ارتفاعات في معظم الأسواق الرئيسية.



وبين أن أسعار الشقق في الرياض سجلت نمواً بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2026، فيما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 4.9%، كما ارتفعت أسعار الشقق في جدة بنسبة 2% وفي منطقة الدمام الحضرية بنسبة 2.3%.



وأشار إلى أن هذه الارتفاعات تعكس مرونة الأسعار خلال شهري يناير وفبراير، قبل أن تتزايد تأثيرات الصراع الإقليمي، مؤكداً أن الأثر الكامل لهذه التطورات لم ينعكس بعد على بيانات الصفقات الإجمالية.