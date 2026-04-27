استضافت غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة لقاءً جمع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب بمسؤولي ومشغّلي مرافق الضيافة والنُزل المؤقتة بالعاصمة المقدسة، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الشيخ عبدالله صالح كامل، لمتابعة جاهزية القطاع لموسم الحج، وبحث سبل رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز التنسيق والتكامل في كل ما يتصل بخدمات إسكان الحجاج وتجربة ضيافتهم.



تعزيز الجاهزية للحج



وافتتح اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مرحباً بوزير السياحة والحضور، مؤكداً أهمية اللقاء في دعم التكامل بين منظومة السياحة والضيافة والقطاع الخاص، وتعزيز الجاهزية لموسم الحج بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.



وناقش اللقاء استعدادات مرافق الضيافة للموسم، والجاهزية التشغيلية، ومستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، ويعزز كفاءة الاستعداد لموسم الحج في العاصمة المقدسة.



تقديم تجربة ثرية



وأكد وزير السياحة خلال اللقاء أهمية تقديم تجربة ضيافة تُثري رحلة حجاج بيت الله الحرام، وترتقي إلى المسؤولية الوطنية في رعاية ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم براحة وطمأنينة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين المستثمرين والمشغلين والجهات المعنية بما يدعم نجاح الموسم.



وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بجاهزية مرافق الإيواء، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة التشغيل خلال موسم الحج، بما يواكب ما يشهده قطاع الضيافة من تطوير مستمر لخدمة ضيوف الرحمن.



ويأتي اللقاء في وقت تتولى وزارة السياحة هذا العام مسؤولية الإشراف الكامل على قطاع إسكان الحجاج في مكة المكرمة، بما يشمل مرافق الضيافة والنُزل المؤقتة، في إطار جهودها لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز جاهزية مرافق الإقامة خلال موسم الحج.



ويعكس هذا اللقاء استمرار الجهود التكاملية بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم جاهزية القطاع، والارتقاء بتجربة الحاج، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في العاصمة المقدسة