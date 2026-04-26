أعلن نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين أن الوضع الاقتصادي في البلاد يواجه تحديات معقدة نتيجة عدة عوامل، من بينها نقص الموارد وشح الكوادر.



وشدد أوريشكين على أن التأثيرات السلبية التي يشهدها الاقتصاد الروسي لا ترتبط بقيود استخدام الإنترنت.



وقال المسؤول الروسي، في تصريح للصحافي بافيل زاروبين: «الوضع في الاقتصاد معقد للغاية، إذ يوجد نقص في الموارد ونقص في الكوادر؛ ما يعيق وتيرة التنمية الاقتصادية، كما أن التحولات الهيكلية تسير ببطء، وكذلك عملية إدخال التكنولوجيا».



وأضاف أوريشكين: «الوضع لا يرتبط بقيود الإنترنت، والأرقام التي نراها بشأن التأثير السلبي في ديناميكيات الاقتصاد لا تعود إلى هذا العامل، بل إلى عوامل أخرى أكثر أهمية وتأثيراً على الاقتصاد».