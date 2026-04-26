أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن صادرات المملكة العربية السعودية من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بلغت نحو 6.92 مليار ريال في شهر فبراير 2026، بارتفاع نسبته 18% مقارنة بنفس الشهر من عام 2025.



وبالمقارنة بشهر يناير الماضي، فقد سجلت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية ارتفاعاً بقيمة 547.9 مليون ريال، وبنسبة 9%.



أستراليا تتصدر المستوردين



ووفقاً للبيانات، شكلت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية خلال شهر فبراير الماضي 22% من إجمالي الصادرات غير النفطية البالغة 31 مليار ريال.



وتصدرت أستراليا قائمة الدول التي صدرت لها السعودية بنحو 760.8 مليون ريال، وبنسبة 11% من إجمالي قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية خلال شهر فبراير 2026، تلتها الهند بنسبة 10%.



أما فيما يخص واردات المملكة من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها فقد بلغت نحو 6 مليارات ريال خلال شهر فبراير الماضي، منخفضة بنسبة 7% عن نفس الفترة من عام 2025.



وشكلت واردات منتجات الصناعات الكيماوية خلال شهر فبراير الماضي 8% من إجمالي الواردات البالغة 76.1 مليار ريال.