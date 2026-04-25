ارتفع الذهب في آخر تداولاته، لكنه تكبّد أول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع، في ظل استمرار المخاوف من التضخم؛ بسبب أزمة حرب إيران التي تبقي الأسواق في حالة من الترقب والقلق.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.33% إلى 4,709.25 دولار للأوقية، فيما انخفض سعره بنسبة 2.5% خلال الأسبوع.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو القادم 0.36% إلى 4,740.9 دولار، بانخفاض أسبوعي بنسبة 2.84%.



مخاوف التضخم



وشهد المعدن النفيس انخفاضاً في مارس الماضي، مع تقوية الحرب موقف الدولار وتعزيزها مخاوف ارتفاع التضخم بما ضغط على الطلب على الذهب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.16% إلى 76.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 2,017.27 دولار، وزاد البلاديوم 1.09% إلى 1,509.9 دولار.



أزمة الشرق الأوسط



وأخيراً، اتسم الموقف في أزمة الشرق الأوسط بنوع من الجمود مع استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى مع تراجع الضربات والعمليات القتالية.



وتسبب ذلك في حيرة للمستثمرين لتفسير الموقف وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتداعياتها المحتملة، مما محا أثر توقعات بالتوصل لاتفاق لوقف الحرب أو تهديدات بمواصلة الهجمات.



وقال كبير محللي الأسواق بإحدى المجموعات المتخصصة دانيال بافيلونيس: «السوق حقّاً تتحرك وفقاً لعناوين الأنباء فحسب؛ بسبب الضبابية والغموض، والأنباء تشير فيما يبدو إلى ميل لنوع ما من اتفاق سلامٍ مع إيران والسوق تبحث حالياً عن موقف إيجابي خالص».