أعلن بنك الدولة الباكستاني، اليوم (الجمعة)، إتمام سداد كامل الودائع المستحقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 3.45 مليار دولار أمريكي.

وقال البنك المركزي الباكستاني في بيان نشره عبر منصة إكس: «سدد بنك الدولة الباكستاني وديعة بقيمة مليار دولار أمريكي إلى صندوق أبوظبي للتنمية في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 23 أبريل».

وأوضح البنك الباكستاني أنه «كما تم سداد ودائع بقيمة 2.45 مليار دولار الأسبوع الماضي، وبهذا يكتمل سداد إجمالي الودائع البالغة 3.45 مليار دولار إلى الإمارات».

وتعود الودائع الإماراتية إلى اتفاقيات ثنائية تعود إلى عام 2019 وما بعده، حيث قدم صندوق أبوظبي للتنمية دعماً مالياً لباكستان على شكل ودائع في بنكها المركزي بهدف تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم الاقتصاد خلال فترات الضغط المالي، حيث كانت هذه الودائع تُجدد بشكل دوري في السنوات الماضية، لكنها استحقت أخيرا وطُلب سدادها.