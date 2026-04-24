أعلن بنك الدولة الباكستاني، اليوم (الجمعة)، إتمام سداد كامل الودائع المستحقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 3.45 مليار دولار أمريكي.
وقال البنك المركزي الباكستاني في بيان نشره عبر منصة إكس: «سدد بنك الدولة الباكستاني وديعة بقيمة مليار دولار أمريكي إلى صندوق أبوظبي للتنمية في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 23 أبريل».
وأوضح البنك الباكستاني أنه «كما تم سداد ودائع بقيمة 2.45 مليار دولار الأسبوع الماضي، وبهذا يكتمل سداد إجمالي الودائع البالغة 3.45 مليار دولار إلى الإمارات».
وتعود الودائع الإماراتية إلى اتفاقيات ثنائية تعود إلى عام 2019 وما بعده، حيث قدم صندوق أبوظبي للتنمية دعماً مالياً لباكستان على شكل ودائع في بنكها المركزي بهدف تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم الاقتصاد خلال فترات الضغط المالي، حيث كانت هذه الودائع تُجدد بشكل دوري في السنوات الماضية، لكنها استحقت أخيرا وطُلب سدادها.
The State Bank of Pakistan announced today (Friday) the completion of the full repayment of all deposits due to the United Arab Emirates, with a total value of 3.45 billion US dollars.
The Pakistani central bank stated in a statement published on the X platform: "The State Bank of Pakistan repaid a deposit of 1 billion US dollars to the Abu Dhabi Fund for Development in the United Arab Emirates on April 23."
The Pakistani bank clarified that "deposits amounting to 2.45 billion US dollars were repaid last week, thus completing the repayment of the total deposits of 3.45 billion US dollars to the UAE."
The UAE deposits stem from bilateral agreements dating back to 2019 and beyond, where the Abu Dhabi Fund for Development provided financial support to Pakistan in the form of deposits in its central bank to enhance foreign reserves and support the economy during periods of financial pressure. These deposits were renewed periodically in previous years, but they finally matured and were requested for repayment.