The State Bank of Pakistan announced today (Friday) the completion of the full repayment of all deposits due to the United Arab Emirates, with a total value of 3.45 billion US dollars.

The Pakistani central bank stated in a statement published on the X platform: "The State Bank of Pakistan repaid a deposit of 1 billion US dollars to the Abu Dhabi Fund for Development in the United Arab Emirates on April 23."

The Pakistani bank clarified that "deposits amounting to 2.45 billion US dollars were repaid last week, thus completing the repayment of the total deposits of 3.45 billion US dollars to the UAE."



The UAE deposits stem from bilateral agreements dating back to 2019 and beyond, where the Abu Dhabi Fund for Development provided financial support to Pakistan in the form of deposits in its central bank to enhance foreign reserves and support the economy during periods of financial pressure. These deposits were renewed periodically in previous years, but they finally matured and were requested for repayment.