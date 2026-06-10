تسارعت مكاسب النفط إلى 2% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لـ«فوكس نيوز»، بأنه على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد الطاقة والجسور الإيرانية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً بما يعادل 0.9% إلى 92.29 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتاً أو 0.8% إلى 88.97 دولار.



وكان «برنت» قد أنهى تعاملاته، يوم (الثلاثاء) الماضي، عند أدنى مستوى له منذ 17 أبريل، في حين أغلق غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ 29 مايو، بعد أن أوقفت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات عقب مناشدة من ترمب.



وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يوم (الثلاثاء): «إن حركة السفن في الخليج وصادرات النفط عبر مضيق هرمز آخذة في الارتفاع حتى في الوقت الذي تجد فيه واشنطن وطهران صعوبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر».



وأفادت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم (الثلاثاء) بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثامن على التوالي، وانخفضت أيضاً مخزونات البنزين، وفقاً لبيانات إعلامية غربية.



وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هوياتها، إن مخزونات الخام انخفضت 9.12 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ5 من شهر يونيو، وأضافت أن مخزونات البنزين هبطت 1.19 مليون برميل.