انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، 135.40 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.109.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 331 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 212 شركة.

الأكتر ارتفاعاً


وكانت أسهم شركات درب السعودية، وبترو رابغ، وبان، والخريف، ولومي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتقدمة، وسابك للمغذيات الزراعية، والتصنيع، والصناعات الكهربائية، وفيبكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.06% و6.82%، وكانت أسهم شركات درب السعودية، وبان، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، والمتقدمة، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 9.98 نقاط، ليصل إلى مستوى 22.851.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.