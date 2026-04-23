انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، 135.40 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.109.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 331 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 212 شركة.
الأكتر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات درب السعودية، وبترو رابغ، وبان، والخريف، ولومي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتقدمة، وسابك للمغذيات الزراعية، والتصنيع، والصناعات الكهربائية، وفيبكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.06% و6.82%، وكانت أسهم شركات درب السعودية، وبان، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، والمتقدمة، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 9.98 نقاط، ليصل إلى مستوى 22.851.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.
The main Saudi stock index fell today by 135.40 points, reaching a level of 11,109.59 points, with trading values amounting to 6 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 331 million shares, with shares of 45 companies recording an increase in their value, while shares of 212 companies declined.
Most Increased
The shares of Darb Saudi Arabia, Petro Rabigh, Ban, Al-Kharif, and Lumi were the most increased, while the shares of Advanced, SABIC Agricultural Nutrients, Manufacturing, Electrical Industries, and Fibco were the most decreased in trading. The rates of increase and decrease ranged between 8.06% and 6.82%. The shares of Darb Saudi Arabia, Ban, Petro Rabigh, Saudi Aramco, and Americana were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Saudi Aramco, SABIC Agricultural Nutrients, Advanced, and Al-Ahli were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 9.98 points, reaching a level of 22,851.49 points, with trading values amounting to 21 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 1.8 million shares.