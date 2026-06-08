نصبت الانتخابات الرئاسية لنادي ريال مدريد «فلورنتينو بيريز» رئيساً للنادي للولاية الثامنة في مسيرته التي امتدت لنحو 23 عامًا مقسمة إلى فترتين: الأولى من عام 2000 إلى عام 2006، والثانية من عام 2009 حتى 2030، بعد فوزه الكبير على على منافسه «إنريكي ريكيلمي»، وحصوله على 65% من أصوات الأعضاء، إذ أظهرت الأرقام الرسمية التي أعلنها النادي أن«بيريز» حصد 21,741 صوتًا من إجمالي الأصوات، مقابل 11,814 صوتًا لرجل الأعمال من «إنريكي ريكيلمي» الذي حصل على 35% فقط، في نتيجة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الرئيس الحالي لدى جماهير النادي، ويتكون مجلس إدارته من أربعة نواب في قائمته، وهم:



إدواردو فيرنانديز، وبيدرو لوبيز، وإنريكي سانشيز، وإنريكي بيريز، وتعيين خوسيه لويس ديل فالي فيي منصب «سكرتير»، و13 عضواً هم: جيرونيمو فارّي، مانويل سيريزو، خوسيه سانشيز، مانويل توريس، مانويل غوميز، غوميرسيندو سانتاماريا، خوسيه مانويل أوتيرو، نيكولاس مارتين سانز، مانويل ريدوندو، كاتالينا مينيارو، خوسيه أنخيل سانشيز، فرانسيسكو غارسيا، دوناتو غونزاليس.



يذكر أن بيريز قاد النادي خلال رئاسته إلى تحقيق إنجازات رياضية ومالية، حيث توج الفريق بـ 66 لقبًا، من بينها 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم و3 في كرة السلة، في حصيلة غير مسبوقة تؤكد نجاح المشروع الرياضي للرئيس البالغ من العمر 79 عامًا،



وستكون أولى صفقاته للفترة القادمة، إعلان التعاقد مع «جوزيه مورينيو» مدرباً للفريق.