تخيل أن يجلس مراهق لم تظهر علامات البلوغ على وجهه بعد خلف شاشة حاسوبه في غرفته الهادئة، ليتحول بنقرات أصابعه إلى «زعيم عصابة عابر للقارات» يدير شبكة مرعبة تنفذ جرائم وحشية على أرض الواقع! هذا ليس سيناريو لفيلم غموض وتشويق هوليودي، بل هو اللغز الذي فككت أجهزة التحقيق المصرية خيوطه المعقدة في واحدة من أكثر القضايا صدمة للرأي العام.

فبعد عامين كاملين من النبش في الدهاليز الرقمية المشفرة، أسدلت محكمة مصرية الستار على القضية التي عُرفت إعلامياً بـ«شبكة الدارك ويب»، معلنة أحكاماً مشددة بالسجن المؤبد لجميع المتورطين مع تغريم كل منهم مليون جنيه، ومفجرة مفاجأة كبرى حول الهوية الحقيقية للعقل المدبر الذي كان يحرك وحوشاً بشريين من خلف الشاشات.

مخطط شيطاني عابر للحدود

كشفت التحقيقات الموسعة كواليس لا يستوعبها عقل، حيث تجرد هذا الفتى من براءته بالكامل مغرقاً نفسه في العالم السفلي للإنترنت:

سرقة أموال والده: الفتى البالغ من العمر 15 عاماً فقط، والمقيم خارج مصر، نجح في الاستيلاء على البيانات المصرفية السرية والبطاقات الائتمانية الخاصة بوالده، واستخدمها كتمويل ضخم لدخول منصات الـ Dark Web المشبوهة.

استقطاب الوحوش البشرية: عبر رسائل مشفرة وتحويلات مالية مجهولة، تمكن المراهق من استدراج وتجنيد أشخاص بالغين داخل محافظة الإسكندرية، مغرياً إياهم بالمال لتنفيذ عملية دنيئة تمثلت في اختطاف طفل بريء وتصوير الاعتداء عليه بجسامة، لبيع هذه المواد المقززة لجهات دولية تنشط في الفضاء المظلم.

ظن المتهمون أن جدران الـ Dark Web السميكة وتحويلات «البيتكوين» والعملات الرقمية ستحميهم من العقاب، لكن اليقظة الرقمية للأجهزة الأمنية المصرية صنعت الفارق من خلال تتبع الأثر الرقمي عبر فحص دقيق للاتصالات والبيانات الإلكترونية المتقاطعة، فنجحت السلطات في رسم الخريطة الكاملة للجريمة وتحديد المنفذين على الأرض بدقة. وخلال جلسات المحاكمة، حاول المتهمون التملص بادعاء أنهم كانوا «مضللين» ولا يدركون خطورة ما يفعلونه، إلا أن الأدلة التقنية الدامغة التي قدمتها النيابة حاصرتهم تماماً ليعترفوا بتفاصيل جرمهم.

وأثارت القضية بعد إغلاقها نقاشاً مرعباً في الشارع العربي، والسؤال الذي يؤرق آلاف الأسر الآن: كيف يمكن لطفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره أن يمتلك هذه القدرة على إدارة خطة إجرامية سيكوباتية بهذا التعقيد؟

يرى خبراء الأمن الرقمي أن الـ Dark Web لم يعد مجرد مساحة للمخترقين، بل تحول إلى «بيئة حاضنة للوحوش» تسمح لـ«أطفال الشاشات» بإدارة فظائع عابرة للقارات دون الحاجة للالتقاء المباشر، مما يضع أولياء الأمور أمام جرس إنذار أخير: راقبوا هواتف أبنائكم وحساباتكم البنكية، قبل أن تتحول الغرفة المجاورة لكم إلى غرفة عمليات لإدارة الرعب.