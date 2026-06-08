واصل المنتخب السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال ودياً غداً (الثلاثاء)، وذلك في ختام معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™️.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.



وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب نواف العقيدي في الجزء الأول من تدريبات حراس المرمى، وذلك ضمن مراحل برنامجه التأهيلي.



ويجري الأخضر مساء اليوم (الإثنين) حصته التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.