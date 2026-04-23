أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، الموافقة رسمياً على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، إلى جانب إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بحسب ما أفادت به الرئاسة القبرصية للاتحاد عبر منصة «إكس».



دعم كييف



وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن إستراتيجية الاتحاد لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا تقوم على ركيزتين أساسيتين: دعم كييف وتعزيز قدراتها، وزيادة الضغط على موسكو. وأضاف: «لقد أحرزنا اليوم تقدماً في كلا المسارين».



وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن القرض وحزمة العقوبات أمس، بعد أن رفعت المجر اعتراضها، مما مهّد الطريق لاعتماد القرار بشكل رسمي.



وأعلنت أوكرانيا، أمس، استئناف ضخ النفط الروسي عبر أحد خطوط الأنابيب باتجاه كل من المجر وسلوفاكيا، منهيةً بذلك أزمة استمرت لأشهر وأثرت على إقرار قرض أوروبي ضخم بقيمة 90 مليار يورو يُعد حيوياً لدعم كييف.



شرط أساسي



وكان القرض قد أُقر مبدئياً في ديسمبر الماضي، إلا أن رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان عرقل صرفه في فبراير، بعد توقف إمدادات النفط نتيجة أضرار سببتها هجمات روسية داخل أوكرانيا.



وبحسب شبكة BBC، أكدت مصادر أوكرانية أن أعمال إصلاح خط الأنابيب قد اكتملت، ما سمح بإعادة تشغيله، وهو ما كان شرطاً أساسياً وضعه أوربان لرفع الفيتو عن القرض.



من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: «إن القرض ضروري للغاية لأوكرانيا، ويبعث برسالة مفادها أن روسيا لن تتمكن من استنزاف كييف».



بدوره، وصف نائب رئيس الوزراء الأوكراني تاراس كاشكا التمويل بأنه مسألة حياة أو موت، موضحاً أن نحو ثلثي القرض سيُخصص لتعزيز القدرات الدفاعية، فيما سيُستخدم الباقي لدعم الاقتصاد.



وأفادت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا بأن شركة تشغيل الطاقة الأوكرانية بدأت بالفعل في إعادة الضغط إلى خط أنابيب دروجبا، تمهيداً لاستئناف تدفق النفط، لأول مرة منذ 27 يناير الماضي.