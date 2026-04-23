عمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الدولار، على إثر تزايد مخاوف الضغوط التضخمية ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.



وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.96% أو 45.6 دولار عند 4.708.1 دولار للأوقية.



الفضة إلى 74 دولاراً



وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.85% عند 4.696.89 دولار للأوقية، كما تراجع نظيره للفضة بنحو 4.1% عند 74.49 دولار للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة 0.2% إلى 98.79 نقطة، في تمام الساعة 02:01 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 4.39% عند 74.58 دولار للأوقية، وهبطت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 3.25% عند 2007.05 دولار للأوقية، وتراجعت نظيرتها للبلاديوم بنسبة 4.57% إلى 1474.4 دولار.