ايفنتس وكولنميسه تعلنان إطلاق معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في المملكة العربية السعودية 2026

•من المتوقع أن يصل حجم سوق أجهزة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية إلى 286.6 مليون دولار أمريكي، وأن ترتفع قيمة سوق مستلزمات طب الأسنان إلى 465.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033 •الحدث الجديد يستند إلى الخبرات العالمية والشبكات المشتركة لاثنين من أبرز منظمي المعارض في العالم •المعرض مرشح ليكون البوابة الرئيسة للشركات والمبتكرين الدوليين في قطاع طب الأسنان لدخول أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط

أعلنت دي ام جي ايفنتس وكولنميسه، وهما من أعرق منظمي المعارض التجارية الدولية في العالم، عن إطلاق معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في السعودية(IDEM Saudi Arabia)، والذي سيقام خلال الفترة من 27إلى 29 سبتمبر 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويأتي إطلاق هذا الحدث استجابةً للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع طب الأسنان في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مدفوعاً بتزايد الطلب الناتج عن التطور السريع في مجالات طب الأسنان التجميلي وزراعة الأسنان، إلى جانب التوسع الكبير في شبكة العيادات الخاصة، وارتفاع أعداد المرضى، وتسارع تبني الحلول الرقمية في سير العمل السريري.



ووفقاً لتقديرات مجموعة IMARC العالمية لأبحاث الأسواق، من المتوقع أن يصل حجم سوق أجهزة طب الأسنان في السعودية إلى 286.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، في حين يُتوقع أن تنمو سوق المستلزمات إلى 465.5مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو سوقاً يشهد مرحلة تحديث شاملة، حيث تعتمد العيادات تقنيات متقدمة مثل الماسحات داخل الفم والطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يخلق طلباً متزايداً على المواد والأنظمة والمكونات عالية الأداء.

وعلى الرغم من هذا النمو السريع، إلا أنه لم تتواجد في المملكة حتى الآن منصة دولية متخصصة وواسعة النطاق لقطاع طب الأسنان تتماشى مع التحول في قطاع الرعاية الصحية الذي تقوده رؤية السعودية 2030، في إطار برنامج الإصلاح الوطني الهادف إلى تنويع الاقتصاد وتحديث الخدمات العامة. ويأتي معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في المملكة العربية السعودية لسد هذه الفجوة من خلال توفير منصة مخصصة لعرض الابتكارات العالمية وتعزيز التبادل التجاري، صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات السوق السعودي.

وقد تم تطوير معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال شراكة إستراتيجية بين كولنميسه ودي ام جي ايفنتس، حيث تنظم الشركتان معاً نحو 200 فعالية عالمياً، وتتمتعان بخبرة تمتد لعقود في مجالات التكنولوجيا الطبية، والرعاية الصحية، والمعارض المتخصصة. ويستند المعرض إلى خبرة كولنميسه العميقة في تنظيم معارض دولية رائدة في قطاع طب الأسنان مثل IDEM سنغافورة وIDEC – معرض ومؤتمر طب الأسنان الإندونيسي، إلى جانب الحضور الإقليمي القوي لشركة dmg events وقدرتها على تطوير معارض دولية مؤثرة تدعم النمو التجاري وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون العالمي.

ويقدم المعرض حلولاً مبتكرة في مجال طب الأسنان تقدمها شركات تصنيع عالمية، وموزعون إقليميون، وموردون سعوديون، بما يعكس الابتكار والتميز التقني الذي يميز صناعة طب الأسنان عالمياً. كما سيتضمن المعرض برامج علمية وتطبيقية للتعليم والتطوير المهني المستمر، تشمل ورش عمل وجلسات قائمة على دراسات حالة، تركز على طب الأسنان الرقمي والإجراءات التجميلية.

كما ستوفر منتديات الأعمال والمشتريات رؤى متخصصة حول اتجاهات الشراء، والمناقصات الصحية، وتوسع العيادات، فيما ستسلط منطقة الابتكار الضوء على أحدث التطورات في تشخيصات الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد الحيوية، ونماذج العمل السريري من الجيل الجديد. وستسهم برامج المشترين والتواصل في تنظيم اجتماعات أعمال ثنائية (B2B)، تربط قادة المشتريات وصناع القرار من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج بالموردين العالميين.

وقال جيرالد بوزه، الرئيس التنفيذي لشركة كولنميسه: إن التطور السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للصناعات المتخصصة يؤكد مكانتها المتنامية على خريطة المعارض العالمية. ومن خلال IDEM السعودية، تنقل كولنميسه إحدى علاماتها العالمية المرموقة في مجال طب الأسنان إلى المملكة، وتؤسس حضوراً طويل الأمد في إحدى أكثر مناطق النمو ديناميكية في العالم. وبالتعاون مع dmg events، نوحد خبراتنا وشبكاتنا لإنشاء منصة تعزز الوصول إلى السوق، وتشجع تبادل الخبرات عالية المستوى، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تقدم مهني وتجاري مستدام.

من جانبه، قال جيف ديكنسون، الرئيس التنفيذي لــــdmg events: «تعمل المملكة العربية السعودية على بناء اقتصاد رعاية صحية من الجيل الجديد، ويُعد قطاع طب الأسنان من أسرع القطاعات تطوراً، مدفوعاً بطب الأسنان التجميلي، وزراعة الأسنان، والتقنيات المتقدمة، والنمو السريع للقطاع الخاص. وسيمثل IDEM السعودية منصة محورية لتقييم الابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات، وبناء شراكات داعمة لاعتماد التقنيات الجديدة وتحقيق نتائج ملموسة». وبالتعاون مع كولنميسه، نحرص على توفير بيئة موثوقة للأعمال تجمع المبتكرين العالميين مع صناع القرار في مجالات المشتريات والمسارات السريرية والاستثمار في المملكة.